Wieder kein Titel: Newcastle schnappt Liverpool den Cup weg

Liverpool hat wenige Tage nach dem Champions-League-Aus die Chance auf den ersten Titel dieser Saison verpasst.

Der überlegene Premier-League-Leader unterlag am Sonntag im Finale des englischen Ligacups gegen Newcastle United mit 1:2 (0:1).

Die "Magpies" beendeten damit eine 70 Jahre andauernde nationale Durststrecke. Zuletzt hatte Newcastle 1955 den FA Cup gewonnen.

Dan Burn (45.) per Kopfball nach einer Ecke und der stark spielende Alexander Isak (52.) trafen im Wembley-Stadion für den Club aus dem Nordosten Englands.

Liverpool, das in Europas Königsklasse an Paris Saint-Germain gescheitert war, tat sich offensiv schwer. Erst in der fast zehnminütigen Nachspielzeit sorgte Federico Chiesa (94.) mit seinem Tor, das nach langer VAR-Prüfung gegeben wurde, noch einmal für Spannung.