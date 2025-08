Wildes Tausch-Gerücht um Erling Haaland

Bahnt sich da ein Mega-Tauschgeschäft zwischen Manchester City und Real Madrid an?

Nachdem die vergangene Saison für Manchester City katastrophal verlief, will Star-Trainer Pep Guardiola die Cityzens neu aufstellen. Dabei gibt es einen Spieler, den der Spanier unbedingt holen möchte: Jude Bellingham.

Der 22-Jährige steht allerdings noch bis Juni 2029 bei Real Madrid unter Vertrag und denkt gar nicht daran, ihren Mittelfeld-Star ziehen zu lassen. Wie „Defenca Central“ berichtet, wäre Guardiola deshalb nun sogar zu einem spektakulären Tauschgeschäft bereit.

© Getty

Dem Bericht zufolge würde der Star-Trainer sogar seinen Superstar Erling Haaland im Tausch gegen Bellingham opfern. Real zeigt sich aber offenbar auch davon unbeeindruckt und hat kein Interesse an einem Tausch der Mega-Stars.

Haaland ist zwar weiterhin der Top-Stürmer von Manchester City, ist in England aber nicht mehr unumstritten. In der vergangenen Saison brachte es der Norweger „nur“ auf 22 Tore und nahm oftmals nur wenig am Spielgeschehen teil.