Hammer-Gerücht um Harry Kane (32)

Plötzlich gibt es Wirbel um den Superstar des FC Bayern.

Harry Kane ist die personifizierte Torgarantie des FC Bayern. In 96 Spielen für den deutschen Meister brachte es der Engländer auf unfassbare 85 Tore. Obwohl Kane in München noch bis 2027 unter Vertrag steht, gibt es plötzlich Berichte über einen baldigen Abschied des Superstars.

Wie der britische Telegraph berichtet, könnte der 32-Jährige schon im kommenden Sommer und somit unmittelbar nach der WM wieder nach England zurückkehren. Für eine Klausel von 65 Millionen Euro könnte der Torjäger dann wechseln – eine Summe, die für Premier-League-Klubs leicht zu stemmen ist. Besonderes Interesse an Kane soll Manchester United haben.

Dennoch scheint am Gerücht (vorerst) nichts dran zu sein. Kane fühlt sich bei den Bayern pudelwohl. „Ich bin sehr glücklich hier in München. Meine Familie hat sich eingelebt und meinen Kindern gefällt es hier in der Schule. Das ist mein Leben hier für die absehbare Zukunft“, so der Engländer in einem Interview mit der BBC.