Eriksen zurück in dänischer Nationalmannschaft

Der bei der Fußball-EM kollabierte Christian Eriksen kehrt in die dänische Nationalmannschaft zurück.

Der 30-Jährige zählt zu den 23 Spielern, die Teamchef Kasper Hjulmand am Dienstag für die Testspiele gegen die Niederlande und Serbien nominiert hat. "Er ist fit, er ist physisch wirklich sehr, sehr fit", sagte Hjulmand über Eriksen. Das Niveau, das er nach seiner Rückkehr in Brentford zeige, sei imponierend.

Die Dänen spielen am 26. März in Amsterdam gegen die Niederlande und drei Tage später daheim in Kopenhagen gegen Serbien. Eriksen war vor neun Monaten bei der EM im Parken-Stadion von Kopenhagen während der Partie gegen Finnland mit einem Herzstillstand auf dem Rasen zusammengebrochen. Rettungskräfte schafften es, den 109-fachen Nationalspieler wiederzubeleben.