Erlitt schwere Verletzungen: WM-Star von 2010 im Krankenhaus

Die uruguayische Fußball-Legende Diego Forlan hat sich bei einem Zweikampf in einer Amateur-Liga schwer verletzt.

Diego Forlan (46) hat eigentlich seine aktive Karriere im August 2019 beendet. Damals war er 40 Jahre alt. Der WM-Held von 2010 konnte trotzdem seine Fußballschuhe nicht ganz an den Nagel hängen.

Am Wochenende verletzte sich Forlan in der uruguayischen U40-Liga Liga Universitaria schwer. Der ehemalige Inter- und Atlético-Madrid-Stürmer konnte mit seinem Team Old Boys gegen Old Christians mit 4:1 gewinnen. Doch nach einem Zweikampf wurde die Uruguay-Legende mit drei gebrochenen Rippen und einer teilweise kollabierten Lunge ins Krankenhaus gebracht.

Gefährliche Verletzung

Die uruguayische Sportseite "Referi" berichtet, dass die Ärzte den gefährlichen Zustand mit einer Drainage behandeln mussten. Damit wurde die Flüssigkeit aus der Lunge entnommen.

Forlans Zustand soll derzeit wieder stabil sein. Er wird wohl am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen. Forlan nimmt es seinem Gegenspieler nicht übel, so der Ex-Stürmer zu seinen Vertrauten. Er hatte keine böse Absicht bei dem heftigen Zweikampf.

WM 2010 Karriere-Höhepunkt

Diego Forlan spielte in seiner Profi-Karriere für Manchester United (2002 bis 2004), Villarreal (2004 bis 2007), Atlético Madrid (2007 bis 2011) und Inter Mailand (2011 bis 2012). Endgültigen Legenden-Status erreichte der Stürmer bei der WM 2010. Damals führte er Uruguay ins Halbfinale und wurde am Ende Vierter. Dabei erzielte Forlan fünf Tore bei dem Turnier.

© getty

© GEPA

Traum-Tor Forlan. Er nimmt eine schöne Flanke volley... © Getty

© Getty

Im November 2024 versuchte sich Forlan in einer anderen Sportart. Er wechselte die Fußballschuhe mit einem Tennisschläger und nahm bei seinem ersten Profi-Turnier teil. Zu seiner neuen Karriere sagte der Ex-Stürmer: "Ich mag es, mich im Leben herauszufordern. Dies ist ein anderer Sport für mich, und ich genieße die Herausforderung, gegen sehr gute Spieler aus verschiedenen Ländern anzutreten."