Ex-Fußball-Nationalspieler stirbt mit nur 31 Jahren

Ein ehemaliger MLS- und israelischer Nationalspieler starb im Alter von nur 31 Jahren nach einem „komplexen medizinischen Kampf“.

Gadi Kinda, der für Sporting Kansas City und Maccabi Haifa spielte, ist im Alter von 31 Jahren nach einem „komplexen medizinischen Kampf“ gestorben.

Schwere gesundheitliche Problemen

Der israelische Nationalspieler Gadi Kinda ist im Alter von 31 Jahren nach schweren gesundheitlichen Problemen in den letzten Wochen gestorben, wie sein Verein Maccabi Haifa mitteilte.

Zehn Länderspiele für die israelische Nationalmannschaft

Sein Tod ereignete sich nur zwei Wochen, nachdem der Verein bekannt gegeben hatte, dass Kinda nach einem schweren gesundheitlichen Problem ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Kinda bestritt zehn Länderspiele für die israelische Nationalmannschaft und wechselte letztes Jahr zu Maccabi Haifa, nachdem er vier Jahre beim MLS-Team Sporting Kansas City gespielt hatte.

Tiefe Trauer

Nach der Bestätigung seines Todes sagte Cheftrainer Kerry Zavagnin: „Es ist immer noch ein schmerzliches Gefühl. Die Art und Weise, wie der Verein dies gerade aufnimmt, zeigt, was er uns allen bedeutet hat. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie. Er war eine so bedeutende Persönlichkeit in unserem Verein und wir werden ihn sehr vermissen.“