Fast-Weltfußballer beendete Karriere, um Staubsauger zu verkaufen

Er war einer der größten Spieler in den 90er: Tomas Brolin. Sein Leben hat verrückte Wendungen gehabt. Der Schwede gewann fast den Ballon d"Or. Doch heute verkauft er Staubsauger.

Tomas Brolin hat in seiner Karriere einiges erreicht. Er wurde bei der EM 1992 Torschützenkönig, gewann mit Parma den italienischen Pokal und UEFA-Cup und wurde mit Schweden bei der WM 1994 Dritter. In den 90ern gehörte Brolin zu den besten Stürmern.

Der Höhepunkt: 1994 belegte er bei der Ballon-d’Or-Wahl den vierten Platz hinter Hristo Stoichkov (damals Barça), Roberto Baggio (Juventus) und Paolo Maldini (Milan). Mit Ende 20 beendete Brolin seine Karriere und das nicht wegen einer schweren Verletzung.

© Getty Images

Staubsauger statt Torejagd

Der Schwede wollte Staubsauger verkaufen. Zur italienischen Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" erzählt Brolin: "Ein Mann kam auf mich zu, es war ein Erfinder. Er schlug mir seine neue Idee für einen Staubsauger vor. Ich war davon förmlich angezogen und gründete mit ihm eine Firma."

© Getty Images

Es handelt sich um das Unternehmen Twinner. Sie stellen heute Vakuum-Sauger her und Brolin hält 50 Prozent der Firmenanteile.

"Ich brauchte etwas anderes"

Brolin hatte keine Probleme, seine Karriere vorzeitig zu beenden: "Ich hatte es ehrlich gesagt satt, jeden Tag zu trainieren. Mir schwirrten andere Projekte im Kopf herum. Ich war schon immer sehr neugierig. Ich brauchte etwas anderes."

© Getty Images

Brolin meint: "Damals sagten mir alle, dass 28 zu früh für das Karriereende sei. Aber ich antwortete: ‚Es hängt davon ab, was man in diesen 28 Jahren gemacht hat.‘ Ich hatte in meiner Karriere viel erreicht. Und das Leben ist zu kurz für langweilige Dinge. Ich mache keine Dinge, die mir keinen Spaß machen."

© Getty Images

Keine Reue

Der heute 55-Jährige hat seine Lebensentscheidung nie bereut: "Ich kann nicht behaupten, dass ich ohne Fußball leben könnte. Aber ich wollte mich in allen Bereichen meines Lebens selbst herausfordern. Das habe ich im Fußball geschafft und das habe ich auch im Geschäftsleben geschafft."