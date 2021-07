Hauptaktionär-Rückzug: Bordeaux mit Zwangsabstieg

Der französische Fußball-Traditionsverein Girondins Bordeaux ist vorläufig in die zweite Liga abgestiegen, nachdem sich sein Hauptaktionär zurückgezogen hat.

Wie der Verein am Freitag mitteilte, werde man gegen die Entscheidung Berufung einlegen. Man habe der Finanzaufsicht der Liga ein Projekt des Geschäftsmannes Gerard Lopez zur Übernahme vorgelegt.

Der sechsmalige Meister gab an, dass das der Liga vorgelegte Wiederaufnahmeprojekt den Abstieg rückgängig machen und den weiteren Verbleib in der Ligue 1 nach sich ziehen sollte. Der Verein hatte sich im April unter den Schutz des Handelsgerichts der Stadt gestellt, nachdem der in Amerika ansässige Eigentümer King Street seine finanzielle Unterstützung zurückgezogen hatte. King Street hatte den Club aus dem Südwesten Frankreichs im Dezember 2019 übernommen.