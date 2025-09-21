Hütters Monaco feiert 5:2-Heimsieg gegen Metz

Adi Hütters AS Monaco hat mit einem 5:2-Heimsieg gegen den FC Metz die erfolgreiche Serie in der französischen Ligue 1 fortgesetzt. Der vierte Sieg im fünften Spiel bringt die Monegassen auf Platz zwei, punktgleich mit Titelverteidiger Paris St. Germain.

Der AS Monaco von Trainer Adi Hütter hat mit einem überzeugenden 5:2-Heimsieg gegen den FC Metz auf den Fehlstart in der Champions League reagiert. Es war der vierte Sieg im fünften Saisonspiel der Ligue 1 für die Monegassen, die damit zwölf Punkte verbuchen konnten.

Tabellenposition gesichert

Durch den Sieg bleibt Monaco erster Verfolger des punktgleichen Titelverteidigers Paris St. Germain. Die Partie zwischen PSG und Olympique Marseille wurde aufgrund angesagter starker Niederschläge von Sonntagabend auf Montagabend (20.00 Uhr) verschoben.

Offensive Stärke demonstriert

Monaco zeigte gegen Metz eine beeindruckende Offensivleistung und erzielte fünf Tore. Die Mannschaft von Adi Hütter präsentierte sich damit in der Liga weiterhin als ernstzunehmender Titelkandidat und bewies mentale Stärke nach der europäischen Enttäuschung.