Trainer-Talent verlässt Verein wegen schwer kranker Freundin

Der französische Erstligist RC Lens verliert seinen Trainer Will Still aus einem sehr traurigen Grund. Er will näher bei seiner kranken Freundin sein.

Der 32-jährige englische und belgische Trainer Will Still verlässt den französischen Klub RC Lens nach nur einem Jahr. Zuvor war er beim direkten Konkurrenten Stade Reims tätig. Seine Entscheidung ist sehr berührend.

Still möchte näher bei seiner Freundin Emma Saunders sein. Sie arbeitet in England bei Sky als Moderatorin und Reporterin. Für Saunders war das letzte Jahr sehr schwer. Im letzten Sommer wurde bei ihr Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Im März folgte die nächste Horror-Nachricht: Saunders leidet unter Enzephalitis, einer Gehirninfektion. Dadurch lag die Moderatorin zeitweise im Koma. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an In dieser schweren Zeit möchte Still näher bei ihr sein und sie bestmöglich unterstützen. Nach einem 4:0-Sieg gegen Adi Hütters Monaco erklärte der Engländer mit bewegenden Worten seine Entscheidung: "Ich werde nächste Saison nicht mehr Trainer des RC Lens sein. Es war die letzte Saison in Bollaert [gemeint ist das Stadion von RC Lens, d. Red.], und zwar aus mehreren Gründen. Der Hauptgrund, der mich zu dieser Entscheidung veranlasst hat, ist die Tatsache, dass ich nach Hause gehen muss. Jeder weiß genau, was in meinem Leben passiert ist. Das ist der Grund." Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Still und Saunders sind seit 2024 ein Paar. Seine Freundin machte während der EM 2024 ihre Beziehung öffentlich. Wie es bei ihm weitergeht, steht noch nicht fest. Mit RC Lens erreichte er diese Saison den achten Platz in der Ligue 1. Still sagte: "Ich habe noch nirgendwo unterschrieben, auch wenn es immer Interesse gab." Laut britischen Medien könnte er den Premier-League-Absteiger Southampton übernehmen.