Zuerst Spielabbruch, dann Heiratsantrag

Nach dem Abbruch des belgischen Fußball-Klassikers zwischen Standard Lüttich und dem RSC Anderlecht hat der Gäste-Club die Ausschreitungen seiner Fans verurteilt.

Man bedauere die Vorfälle sehr, teilte Anderlecht in der Nacht auf Montag mit. Das Liga-Spiel war am Vorabend in der 63. Minute beim Stand von 3:1 für Lüttich abgebrochen worden, nachdem Anderlecht-Anhänger wiederholt Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geschossen hatten.

Anderlecht away at Standard Liege tonight ???????? pic.twitter.com/BxWzpgpkr2 — ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????? (@thecasualultra) October 23, 2022

Bei Ausschreitungen während und nach dem Spiel wurden rund 20 Fans und drei Polizisten verletzt, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Erst am späten Abend beruhigte sich die Lage vor dem Stadion wieder. Die Liga habe den Club mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro belegt.Rekordmeister Anderlecht belegt derzeit nur den zwölften Platz in der Tabelle.

Riots after Standard Liege-Anderlecht tonight ???????? pic.twitter.com/1Cvm9GbmXy — ULTRAS (@fotos_ultras) October 23, 2022

Am Montag verkündet der belgische Rekordmeister zudem die Entlassung von Trainer Felice Mazzù (56). Man beende die Zusammenarbeit nach dem enttäuschenden Saisonstart mit sofortiger Wirkung, teilte der Verein am Montag mit. Mazzù hatte erst im Juli Vincent Kompany auf der RSC-Trainerbank abgelöst.

Lüttich-Spieler feiert besonderen Abend

Der unrühmliche Abend für den belgischen Fußball hatte jedoch auch seine schönen Momente zu bieten. Nach dem Spielabbruch bat der norwegische Angrifer Aron Dønnum um die Hand seiner Partnerin an, die ihr Glück nicht fassen konnte.

What a moment ???? pic.twitter.com/svRLO9h78v — Standard de Liège (@Standard_RSCL) October 24, 2022

Im Mannschaftskreis geht der Stürmer auf die Knie und sorgt für Begeisterung im ganzen Stadion.