Glasner erkämpft 0:0 bei Chelsea, Arsenal schlägt United

Crystal Palace ist mit einem respektablen Remis bei Chelsea in die englische Fußball-Premier-League gestartet.

Die Truppe von Trainer Oliver Glasner rang dem Club-Weltmeister am Sonntag an der Stamford Bridge ein 0:0 ab. Den Schlager der Auftaktrunde gewann indes Arsenal. Die Londoner feierten bei Manchester United einen etwas glücklichen 1:0-Erfolg, den Siegtreffer erzielte nach einem Corner Riccardo Calafiori per Kopf (13.). Nottingham Forest schlug Brentford 3:1.

Der frisch gebackene Supercupsieger (Community Shield) Crystal Palace hatte im Londoner Derby in Hälfte eins Pech, als ein Freistoßtreffer von Eberechi Eze aberkannt wurde, weil sein Teamkollege Marc Guehi in der Chelsea-Mauer zu heftig für Unordnung gesorgt hatte (13.). In Hälfte zwei drückten die "Blues" auf den Sieg, doch die Palace-Verteidigung behielt die Nerven und ließ kaum Gelegenheiten der Elf von Coach Enzo Maresca zu. Liam Delap (90.) und Andrey Santos (93.) hatten für die Gastgeber zwei Matchbälle, ihre Abschlüsse fielen aber zu überhastet aus.

Glasner zeigte sich nach der Partie zufrieden mit der Arbeit seiner Spieler. "Die Defensive hat hervorragend gespielt. Es war eine sehr gute Leistung und ein sehr guter Start in die Saison", meinte der 50-Jährige, dessen Team in den ersten zwei Pflichtspielen stark performte und zu guten Ergebnissen kam. "Letzte Woche haben wir im Community Shield gegen Liverpool im Elfmeterschießen gewonnen und heute hier gegen den Klub-Weltmeister gespielt. Das zeigt einfach, dass dies eine großartige Truppe ist."