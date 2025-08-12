Goalie-Beben: Donnarumma verlässt Paris

Der Italiener steht nicht einmal mehr im Kader für den UEFA-Supercup..

Startorhüter Gianluigi Donnarumma hat übereinstimmenden Medieninformationen zufolge bei Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain keine Zukunft mehr. Der 26-jährige Italiener steht nicht im PSG-Kader für den europäischen Supercup am Mittwoch in Udine gegen Tottenham, berichtete unter anderem die französische Sportzeitung "L'Equipe" am Montag. Stattdessen soll er einen Clubwechsel anstreben. Donnarummas Vertrag in Paris gilt nur noch bis Sommer 2026.

Chevalier neuer Schlussmann

Die Pariser scheinen künftig auf Lucas Chevalier zu setzen. Der 23-jährige Franzose war vergangene Woche für kolportierte 40 Mio. Euro Ablöse vom Ligarivalen Lille gekommen und soll laut "L'Equipe" gegen Tottenham im Tor stehen. Donnarumma war im Sommer 2021 nach dem EM-Titel mit Italien ablösefrei von AC Milan zu PSG gewechselt und hatte dem Millionenclub mit starken Leistungen im Frühjahr erstmals zum lange angestrebten Gewinn der Champions League verholfen.

Donnarumma werde den Club höchstwahrscheinlich noch diesen, spätestens aber nächsten Sommer verlassen, schrieb Transfer-Influencer Fabrizio Romano auf X. "Die Beziehung ist vollständig zerbrochen, nachdem der Verein beschlossen hat, Gigio aus dem Kader für den Supercup auszuschließen." Wahrscheinlichste Destination sei demnach die englische Premier League.