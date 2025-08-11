Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Robert Lewandowski
© Getty

Barca-Star

Robert Lewandowski (36) hat sich entschieden

11.08.25, 09:46
Teilen

Endlich herrscht Klarheit um den polnischen Superstar. 

Robert Lewandowski ist zwar bereits 36 Jahre alt, gehört aber nach wie vor zu den treffsichersten Stürmern der Welt. Für den FC Barcelona schoss der Pole in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend nicht weniger als 42 Tore und hatte damit maßgeblichen Anteil am Gewinn der spanischen Meisterschaft.

Dennoch gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Wechsel-Gerüchte um den polnischen Torjäger. Berichten zufolge wollten mehrere Saudi-Klubs den 36-Jährigen in die Wüste locken. Barcelona sei demnach einem Abgang auch gar nicht unbedingt negativ gegenüber gestanden.

Stimmt nicht, sagt nun der polnische Journalist Tomasz Włodarczyk, der einen engen Draht zu Lewandowski hat. Der 36-Jährige sei weiterhin glücklich in Barcelona und will seinen Vertrag unbedingt erfüllen. Angebote aus Saudi-Arabien habe der Stürmer sofort abgeblockt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden