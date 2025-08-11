Robert Lewandowski (36) hat sich entschieden

Endlich herrscht Klarheit um den polnischen Superstar.

Robert Lewandowski ist zwar bereits 36 Jahre alt, gehört aber nach wie vor zu den treffsichersten Stürmern der Welt. Für den FC Barcelona schoss der Pole in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend nicht weniger als 42 Tore und hatte damit maßgeblichen Anteil am Gewinn der spanischen Meisterschaft.

Dennoch gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Wechsel-Gerüchte um den polnischen Torjäger. Berichten zufolge wollten mehrere Saudi-Klubs den 36-Jährigen in die Wüste locken. Barcelona sei demnach einem Abgang auch gar nicht unbedingt negativ gegenüber gestanden.

Stimmt nicht, sagt nun der polnische Journalist Tomasz Włodarczyk, der einen engen Draht zu Lewandowski hat. Der 36-Jährige sei weiterhin glücklich in Barcelona und will seinen Vertrag unbedingt erfüllen. Angebote aus Saudi-Arabien habe der Stürmer sofort abgeblockt.