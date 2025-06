Hammer-Gerücht um Lionel Messi (37)

Der Vater des Superstars soll schon Gespräche führen.

Seit zwei Jahren spielt Lionel Messi inzwischen schon für Inter Miami und scheint in den USA auch den Spaß am Fußballspielen wieder gewonnen zu haben. Während viele Experten eigentlich davon ausgingen, dass der Argentinier seine Karriere in Florida beenden wird, sorgt nun ein Bericht von „Sky Sport“ für Aufregung.

Wechsel in die Wüste?

Demnach denkt der Weltmeister ernsthaft über einen Wechsel nach. Messi sei unzufrieden mit dem Niveau der amerikanischen Liga und der oftmals nicht gerade optimalen Infrastruktur in der MLS. Der Superstar erwäge deshalb einen Wechsel – ausgerechnet in die Wüste.

Sein Vater Jorge soll sogar schon Gespräche mit dem saudischen Staatsfonds aufgenommen haben. Brisant: In Saudi-Arabien würde es erneut zum Giganten-Duell Messi gegen Ronaldo kommen.

Dennoch scheint ein Wechsel höchst unwahrscheinlich. Messi hat bereits mehrfach ein Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt und immer wieder betont, dass er sich in Miami wohlfühle.