Hammer-Gerücht: Beckham will Ronaldo nach Miami locken

Cristiano Ronaldo hat Montagabend mit einem kryptischen Posting seinen Abschied aus Saudi Arabien angekündigt. Jetzt könnte es zum absoluten Transfer-Coup kommen.

Die Wüsten-Ära von Cristiano Ronaldo neigt sich dem Ende zu. Der 40-Jährige hat nach zwei Jahren bei Al-Nassr genug von dem Saudi-Abenteuer. "Das Kapitel ist geschlossen", postete CR7 auf seinen Social-Media-Kanälen, ohne den Abschied endgültig zu vermelden.

Dennoch stehen die Zeichen auf Abschied. Doch wohin zieht es den dreifachen Weltfußballer? Ein Karriereende dürfte ausgeschlossen sein. Er möchte mit Portugal noch einmal bei der WM antreten, die nächsten Sommer in Nordamerika stattfindet.

Eine Rückkehr zu seinem Jugendverein Sporting Lissabon wird ebenso spekuliert, wie ein Wechsel nach Übersee. Einerseits sollen brasilianische Klubs Interesse an dem Welt-Star haben, andererseits könnte die US-Liga MLS die letzte Station sein.

CR7 will zur Klub-WM

In diesem Sommer steigt bereits die Mega-Klub-WM in den USA. Auch dort will CR7 noch einmal auf der großen Fußball-Bühne auflaufen. Nicht nur dieser Umstand bringt die Möglichkeit eines absoluten Transfer-Coups ins Gespräch. Denn Gerüchten zufolge soll Inter-Miami-Besitzer David Beckham erneut versuchen, seinen damaligen ManU-Nachfolger in die USA zu locken.

© Getty ×

Damit würde der Traum einer ganzen Generation Fußball-Fans in Erfüllung gehen. Laufen die beiden Fußball-Ikonen, welche die letzten Jahrzehnte geprägt haben, tatsächlich noch gemeinsam auf? Lionel Messi und Cristiano Ronaldo könnten tatsächlich zum Karriere-Ausklang noch gemeinsam auf Tor-Jagd gehen.

Bereits im vergangenen Winter wollte Beckham den Portugiesen nach Florida locken, jetzt soll er den nächsten Versuch starten, das Traum-Duo zu vereinen. Das Debüt könnte dann bereits am 15. Juni ausgerechnet im legendären Hard Rock Stadium von Miami gegen Al Ahly steigen.