Hammer-Gerücht: Cristiano Ronaldo will Spanien-Gigant aus der Krise führen

Auch mit 40 Jahren denkt Cristiano Ronaldo noch lange nicht ans Aufhören. Jetzt will der Ausnahme-Kicker wieder die spanische Liga aufmischen.

Europameister, fünffacher Champions-League-Sieger, 4 Mal Klub-Weltmeister, Meister-Titel in England (3), Spanien (2) und Italien (2), fünf Ballon d'Or, drei Mal Weltfußballer: Cristiano Ronaldo hat als Spieler fast alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt. Mit mittlerweile 40 Jahren kickt er bei Al-Nassr in Saudi-Arabien und schmiedet weiter große Pläne.

Aufgrund seines Wüsten-Engagements träumt der Portugiese nun schon von seinen nächsten großen Zielen. Eines davon führt ihn ausgerechnet zurück nach Spanien. In neun Jahren mit Real Madrid wurde er zwei Mal Meister und hat dort immer noch Legenden-Status, doch für seine neue Mission schaut er sich bei einem anderen großen Verein auf der iberischen Halbinsel um.

Denn englischen Medienberichten zufolge will CR7 mit den Saudi-Milliarden den ehemals großen FC Valencia kaufen. Das nächste große Investment nach einer eigenen Hotel-Kette, seiner eigenen Mode-Marke, einem Fitness-Center und mehreren Privat-Immobilien. Nun soll auch ein eigener Fußball-Verein in das Portfolio des Superstars aufgenommen werden.

Absturz nach goldenem Jahrtausendwechsel

Vor allem Anfang der 2000er-Jahre waren die Fledermäuse europaweit gefürchtet. 2000 und 2001 standen sie im Finale der Champions League, holten 2002 und 2004 den spanischen Meistertitel. Doch abgesehen vom Copa-Coup 2022 gab es seit über 20 Jahren keinen Titel.

Seit 2007 schwebt der Mythos des Stadion-Neubaus über dem Verein. Damals wurde das Estadio Nou Mestalla begonnen zu bauen. 2009 kam es aus wirtschaftlichen Gründen zum Baustopp. Nach mehreren Versuchen wird nun seit 2022 wirklich wieder an dem ewigen Projekt gearbeitet. 2027 soll es eröffnet werden, statt der ursprünglich geplanten 70.000 Zuschauer fassenden Arena wird nun allerdings auf 49.000 Plätze reduziert.

Unter dem schwer in der Kritik stehenden Besitzer Peter Lim aus Singapur kämpft Valencia derzeit gegen den Abstieg. Sollte dieses Horror-Szenario nicht eintreten, würde Cristiano Ronaldo einsteigen wollen und den schlafenden Riesen wieder wecken. Während Lims Vertreter meinen, dass der Milliardär den Verein nicht verkaufen will, schweigt die CR7-Seite zu dem Thema. Beim Klassenerhalt könnte es allerdings schnell gehen und CR7 könnte wieder in Spaniens Liga für Furore sorgen.