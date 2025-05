Ronaldo-Hammer: "Dieses Kapitel ist abgeschlossen"

Cristiano Ronaldo sorgte am späten Montagabend mit einem kryptischen Posting für jede Menge Aufsehen.

Cristiano Ronaldo hat nahezu alles erreicht, was man als Fußballer erreichen kann. Einzig der Weltmeistertitel blieb dem Portugiesen bislang verwehrt. Mit mittlerweile 40 Jahren lässt der Superstar seine ruhmreiche Karriere in Saudi-Arabien bei Al-Nassr ausklingen.

Sogar von einer Vertragsverlängerung wurde vor Monaten gesprochen, doch aus der dürfte nun doch nichts geworden sein. Stattdessen hat CR7 mit einem Posting wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die ersten Worte schocken die Fans: "Dieses Kapitel ist abgeschlossen."

WM als großes Ziel

Verkündet der dreifache Weltfußballer etwa sein Karriereende? Von wegen! Ronaldo hat noch mindestens ein großes Ziel. Er will bei der WM 2026 in Nordamerika starten und hofft, mit Portugal doch noch den letzten großen Titel, der ihm in seiner Sammlung fehlt, zu holen.

In dem Posting deutet der Torjäger wohl eher seinen Abschied aus der Wüste an. "Die Geschichte? Wird weiterhin geschrieben. Ich bin allen dankbar", schreibt er auf seinen Social-Media-Kanälen weiter. Doch wohin könnte es den ehemals teuersten Kicker der Welt ziehen? Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass er bei seinem Jugendklub Sporting Lissabon seine Laufbahn ausklingen lassen will. Auch ein Wechsel in die USA oder Brasilien steht im Raum. Die Lösung wird er wohl bald verraten.