Island-Fußballer (28) erleidet Herzstillstand auf dem Platz

28-Jährige wurde wiederbelebt und befindet sich in Spitalsbehandlung.

Oslo. Der isländische Fußballprofi Emil Pálsson ist am Montag bei einem Zweitligaspiel in Norwegen kollabiert und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 28-Jährige brach während des Spiels zwischen seinem Club Sogndal IL und Stjørdals/Blink zusammen, wie der norwegische Rundfunksender NRK und die Zeitung "Verdens Gang" berichteten. Pálsson erlitt nach Angaben seines Vereins einen Herzstillstand, konnte aber wiederbelebt werden. Das Spiel wurde nach dem Vorfall abgebrochen (12.).

Auf dem Platz wurde der Isländer von Medizinern erstversorgt; beim Abtransport in eine Klinik zur weiteren Untersuchung und Behandlung soll Pálsson nach Informationen von "Verdens Gang" bei Bewusstsein gewesen sein. Der Schiedsrichter bat die Spieler, in die Kabinen zu gehen. Die Zuschauer wurden aufgefordert, sich in die Stadiongänge zurückzuziehen.

Pálsson nach Kollaps stabil

Am Tag nach seinem Herzstillstand während einer Zweitliga-Partie in Norwegen befindet sich der isländische Fußballprofi Emil Pálsson in einem stabilen Zustand. Das teilte sein Verein Sogndal IL am Dienstag mit. "Emil ist stabil und wird den Tag über im Universitätskrankenhaus Haukeland weiter untersucht und behandelt", hieß es in einer kurzen Vereinsmitteilung.

Pálsson war während der Anfangsphase einer Partie zwischen Sogndal und Stjørdals/Blink am Montagabend plötzlich zusammengebrochen. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt nach Angaben seines Vereins einen Herzstillstand, konnte aber wiederbelebt werden. Die Begegnung wurde wegen des Vorfalls in der 12. Minute abgebrochen, sie soll zu einem späteren Zeitpunkt zu Ende gespielt werden.

Linz-Spieler am Spielfeldrand zusammengebrochen

Am vergangenen Mittwoch war beim österreichischen Cup-Achtelfinale Blau-Weiß Linz gegen Hartberg Linz-Spieler Raphael Dwamena in der 20. Minute nach Beschwerden am Spielfeldrand zusammengebrochen. Der 26-Jährige spielt seit 2020 mit einem implantierten Defibrillator. Gegen Ende der Woche konnte Dwamena aus der Krankenhaus-Behandlung entlassen werden. Das Spiel wird am Dienstag (18.00 Uhr) neu ausgetragen.