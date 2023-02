Arnautovic fällt wieder verletzt aus

Der ÖFB-Star muss rund zwei Wochen pausieren - die EM-Quali ist aber nicht in Gefahr.

Marko Arnautovic ist wieder zu einer Verletzungspause gezwungen. Wie der FC Bologna am Montag mitteilte, laboriert der Stürmer an einer Muskelverletzung in der rechten Hüfte. Dies hätten medizinische Tests ergeben. Arnautovic werde rund zwei Wochen pausieren müssen, so der italienische Fußball-Erstligist. Am Montag trainieren konnte Stefan Posch. Der Verteidiger musste am Wochenende beim 2:1 gegen Sampdoria nach 40 Minuten mit Oberschenkelproblemen vom Feld.

Arnautovic hatte erst am 12. Februar sein Comeback nach über einmonatiger Verletzungspause gegeben. Die Partie gegen Sampdoria verpasste der achtfache Saisontorschütze aufgrund einer Gelb-Sperre. Bologna trifft in der nächsten Runde am Sonntag auf Inter Mailand.