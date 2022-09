Arnautovic schießt Bologna zum Derby-Sieg

Er hat es schon wieder getan: Marko Arnautovic trifft auch unter Bolognas neuem Coach Thiago Motta. Der ÖFB-Star schießt sein Team im Derby gegen Fiorentina zum 2:1-Sieg.

Der FC Bologna hat dank Marko Arnautovic seinen ersten Saisonsieg in der italienischen Fußball-Meisterschaft gefeiert. Der Wiener erzielte am Sonntag beim 2:1-Heimsieg gegen ACF Fiorentina in der 62. Minute den Siegestreffer und führt die Torschützenliste der Serie A nach sechs Runden mit sechs Treffern. ÖFB-Teamverteidiger Stefan Posch, der am letzten Tag des Transferfensters von Hoffenheim geholt worden ist, gab sein Debüt für Bologna und spielte durch.

Im ersten Spiel nach der Trennung von Sinisa Mihajlovic geriet Bologna mit 0:1 in Rückstand (54.), schaffte aber durch Musa Barrow (59.) nach Arnautovic-Vorlage und dem nächsten Treffer des ÖFB-Teamstürmers nach langem Video-Check (62.) schnell die Wende. Der Treffer von Barrow war das erste Bologna-Tor in dieser Saison, das nicht Arnautovic erzielt hat. Der österreichische Stürmerstar wurde in der 72. Minute angeschlagen ausgewechselt.

Betreut wurde Bologna von Luca Vigiani, dem Cheftrainer der zweiten Mannschaft. Auf der Tribüne verfolgte Thiago Motta, der Nachfolger von Mihajlovic, den ersten Saisonsieg.