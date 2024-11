Arnie mit Inter vor Hit gegen Napoli in Lauerstellung

Mit Napoli und Inter treffen am Wochenende die Meister der vergangenen zwei Jahre im Schlager der Serie A aufeinander.

Die Süditaliener rangieren nach einer bisher starken Saison derzeit mit einem Zähler Vorsprung auf den Titelverteidiger aus Mailand an der Tabellenspitze. Die "Nerazzurri" mit Teilzeitkraft Marko Arnautovic wollen am Sonntagabend (20.45 Uhr/live sport24-Liveticker) im heimischen San Siro aber nur allzu gerne dorthin, wo sie die vergangene Saison in der Tabelle beendet haben.

Süditaliener kassierten zuletzt schmerzhafte Niederlage

Napoli musste am vergangenen Wochenende eine bittere Abfuhr einstecken. Atalanta Bergamo siegte im Stadio Diego Armando Maradona deutlich mit 3:0. Die Lombarden pirschten sich mit dem fünften Sieg in Folge ebenfalls an Platz eins heran. Auch Fiorentina, Lazio Rom und Juventus Turin liegen auf Schlagdistanz. Verliert Napoli bei Inter, droht dem Team von Trainer Antonio Conte ein Rückfall aus den Top drei.

Inters Selbstbewusstsein erhielt in der Champions League mit dem 1:0 gegen Arsenal einen weiteren Schub. "Wir können alles gewinnen", sagte Stürmerstar Lautaro Martinez danach voller Tatendrang. Trainer Simone Inzaghi lobte den Teamgeist. "Ich habe 23 Spieler, die ich von Start weg bringen kann", sagte er über seine Rotationsmöglichkeiten.

Einer der angesprochenen Akteure ist Marko Arnautovic. Der 35-Jährige hat in dieser Saison jedoch noch nicht viel Spielzeit verbucht. Nach den bisherigen drei Einsätzen in der Serie A stehen keine 40 Minuten zu Buche. Seit Mitte September ist Arnautovic in der Meisterschaft nicht mehr am Feld gestanden. Auch gegen Arsenal saß er nur auf der Bank.

Lazaro mit Torino vor Derby gegen Juve

Valentino Lazaro war bei Torino in allen elf Runden dabei. Der 28-jährige Flügelspieler überraschte mit seiner Mannschaft zu Saisonbeginn, zuletzt lief es für "Il Toro" aber überhaupt nicht mehr. Sechs Niederlagen in den jüngsten sieben Pflichtspielen stehen zu Buche. Am Samstag droht im Derby gegen Juventus der nächste Rückschlag. Der ehemalige Serienmeister scheint in Italiens Liga unbesiegbar. 19 Runden hat Juve saisonübergreifend schon nicht mehr verloren. Eine Serie, die sonst kein Club in Europas Top-fünf-Ligen vorweisen kann.