Paul Baccaglini
© Getty

Tragödie

Ex-Palermo-Präsident Baccaglini in Mailand tot aufgefunden

11.09.25, 15:14
Der ehemalige Präsident des italienischen Fußballklubs Palermo, Paul Baccaglini, wurde tot in seiner Wohnung in Mailand aufgefunden. Der 41-Jährige war bekannt für seine leidenschaftliche Verbindung zum Verein.

Paul Baccaglini wurde am Dienstag von seiner Ehefrau leblos in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden. Der 41-Jährige war in der Saison 2016/17 für kurze Zeit Präsident von Palermo.

Gescheiterte Übernahmepläne

Baccaglini hatte versucht, die Mehrheitsanteile des Vereins zusammen mit einer Investmentfirma zu erwerben. Der Deal scheiterte jedoch letztendlich. Dennoch blieb er dem Klub verbunden.

Letzte Ehrung durch den Verein

Palermo kondolierte in einer offiziellen Stellungnahme: "Der Klub trauert um den früheren Präsidenten". City Football Group sprach sein Beileid aus.

Tätowierung als Liebesbeweis

Baccaglini ließ sich das Palermo-Wappen über dem Herzen tätowieren. Bei seiner ersten Pressekonferenz zeigte er stolz das Symbol seiner Vereinsliebe.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
