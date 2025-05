Historischer Absturz: Abstiegs-Drama um Kultclub

Das einstmals so glorreiche Sampdoria Genua muss runter in die Serie C.

Sampdoria hat eine ruhmreiche Geschichte hinter sich. Einmal wurde der Verein aus Genua italienischer Meister, vier Mal Cup-Sieger, 1990 gewann man den Cup der Cupsieger und 1991 stand man sogar im Finale des Europokals der Landesmeister. Nun droht der Club aber in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Am Dienstag kam man bei Juve Stabia über eine Nullnummer nicht hinaus, wodurch man erstmals in der Vereinsgeschichte den bitteren Gang in die drittklassige Serie C antreten muss. Daran konnte auch Italiens Europameister-Trainer Roberto Mancini nichts ändern. Die Club-Legende wurde extra als Berater ins Boot geholt. Der 60-Jährige musste am Dienstag im Stadion nun aber ungläubig den Albtraum mitansehen.