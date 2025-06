Modrić vor Wechsel zu Milan!

Luka Modrić (39) steht nach 13 Jahren vor dem Abschied bei Real Madrid und vor einem Wechsel zu AC-Milan! Gespräche mit dem italienischen Top-Klub sind bereits bestätigt.

Die Klub-WM in den USA wird wohl der letzte Auftritt des kroatischen Weltfußballers im weißen Trikot der "Königlichen". Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus, doch ans Karriereende denkt Modrić (39) noch lange nicht. Der AC Milan hat große Pläne und der Kroate soll darin eine Schlüsselrolle einnehmen.

Milan-Boss bestätigt Gespräche mit Real-Legende

Milans neuer Sportdirektor Igli Tare (51) hat die Gespräche mit Modrić bereits öffentlich gemacht. "Ich habe persönlich mit ihm gesprochen. Seine erste Frage war: Werden wir um den Titel spielen?", so Tare gegenüber der italienischen Gazzetta dello Sport. Für den Routinier sei der Meistertitel für die kriselnden Mailänder noch lange nicht abgeschrieben, seine Führungsqualitäten sollen Milan zurück an die Spitze der Serie-A bringen.

Modrić, selbst bekennender Milan-Fan, würde laut Tare "sofort eine tragende Rolle übernehmen". Mit seinen sechs Champions-League-Titeln und seiner Siegermentalität sei er genau der Typ Spieler, den Milan brauche. Medienberichten zufolge liegt ein Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung bereits bereit.

Wechsel nach Klub-WM?

Transfer-Guru Fabrizio Romano bestätigte inzwischen die Einigung: Nach der Klub-WM soll Modrić den Medizincheck absolvieren und dann bei Milan unterschreiben. "Here we go, soon", so der Star-Insider via Instagram.

Damit steht der nächste große Transfer-Kracher des Sommers unmittelbar bevor.