Leere Ränge: Salzburg unter den Fan-Flop-3

RB Salzburg ist erfolgreich in die Klub-WM in den USA gestartet. Die Mannschaft setzte sich im Auftaktspiel gegen CF Pachuca aus Mexiko mit 2:1 durch.

Die sportlich gelungene Premiere blieb im Stadion allerdings weitgehend unbeachtet: Nur 5.282 Zuschauer verfolgten das Spiel im TQL Stadium in Cincinnati – eine Auslastung von knapp 20 Prozent.

Die niedrige Zuschauerzahl reiht sich in den allgemeinen Trend des ersten Spieltags ein. Insgesamt wurden laut Veranstalter rund 556.000 der knapp eine Million verfügbaren Tickets verkauft – mehr als 423.000 Plätze blieben unbesetzt.

Nur zwei Partien mit weniger Fans

Die Partie zwischen Ulsan HD und den Mamelodi Sundowns verzeichnete mit 3.412 Besuchern im Inter&Co Stadium in Orlando die schwächste Kulisse. Auch River Plate gegen Urawa Red Diamonds in Seattle lag mit 17 Prozent Auslastung unter dem Wert des Salzburg-Spiels.

Für RB Salzburg steht am 27. Juni ein weiteres Highlight an: Im Lincoln Financial Field in Philadelphia (67.000 Plätze) trifft das Team auf Real Madrid. Die Partie ist bereits ausverkauft.