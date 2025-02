Messi für Nackenzwicker bestraft

Der Superstar hat den gegnerischen Co-Trainer attackiert.

Mit einem Nackenzwicker an einem gegnerischen Co-Trainer hat sich Fußballstar Lionel Messi in der Major League Soccer am Dienstag eine nicht bezifferte Geldstrafe durch die Liga eingehandelt. Nach dem Heim-2:2 seines Clubs Inter Miami beim MLS-Saisonauftakt gegen New York City griff der 37-Jährige am vergangenen Samstag NY-Assistent Mehdi Ballouchy ins Genick und zwickte zu. Im Spiel davor hatte der Argentinier vor allem auf seinen Fuß gesetzt und zwei Assists geliefert.

Am Tag der Strafe schoss Messi sein Team mit einem Treffer beim 3:1 über Ligarivale Kansas City in die zweite Runde des CONCACAF-Cups