Nagelsmann setzt auf Weltmeister-Power

Am Freitag stellte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei seiner ersten DFB-Kader-Bekanntgabe ordentlich um. Dabei setzt der 36-Jährige auf zwei Weltmeister von 2014 und drei Neulingen.

Mats Hummels kehrt nach über zwei Jahren in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann beruft überraschend den Abwehrstar von Borussia Dortmund für die bevorstehende USA-Reise und setzt dabei gemeinsam mit dem ebenfalls nominierten Thomas Müller auf Weltmeister-Power von 2014.

Mit dem Ende der Ära von Bundestrainer Joachim Löw schien auch Hummels Länderspielzeit nach 76 Partien vorbei. Unter Löw-Nachfolger Flick stand der Dortmunder nicht einmal im Aufgebot. Einen Rücktritt gab es aber nie. Nun soll der Routinier, der zuletzt im EM-Achtelfinale im Juni 2021 für Deutschland gespielt hatte, der instabilen Abwehr auf dem Weg zur Heim-EM 2024 neuen Halt geben. "Mats ist ein Spieler mit einer sehr großen Erfahrung. Und das ist auch das, was wir sehen wollen. Er soll die anderen Jungs mitführen", erklärte der 36-Jährige Neo-Coach seine Entscheidung.

Auch Münchner Leon Goretzka, den Flick zuletzt nicht berücksichtigt hatte, ist ebenfalls mit von der Partie. Ganz anders der Plan bei drei Hummels-Kollegen vom BVB: Nico Schlotterbeck, Emre Can und Karim Adeyemi sind nicht Teil des Kaders. Serge Gnabry (Bayern München) und Benjamin Henrichs (RB Leipzig) fallen verletzt aus.

Nagelsmann mit drei Neulingen zum Test-Doppelpack

Zudem überraschte der Ex-Bayern-Trainer für die Spiele am 14. Oktober in Hartford gegen Gastgeber USA (21.00 Uhr /RTL) und vier Tage später in Philadelphia gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko (2.00 Uhr /ARD) auch mit den Neulingen Chris Führich (VfB Stuttgart), Kevin Behrens (Union Berlin) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen).

„Wir sind ein neues Trainerteam und wollen möglichst viele Spieler im Kreis der Nationalmannschaft sehen. Es ist unser Ziel, dass wir uns in der kurzen Zeit, die wir haben, maximal schnell aneinander gewöhnen und in den wenigen Trainingseinheiten versuchen, die Inhalte umzusetzen“, sagte der Neue DFB-Coach.