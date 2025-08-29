ÖFB-Star Grillitsch wechselt zu Braga

ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch setzt seine Fußball-Karriere in Portugal fort. Der 30-jährige Defensivspieler unterzeichnete am Freitag bei Sporting Braga einen bis Sommer 2027 gültigen Vertrag, nachdem er seinen Kontrakt bei 1899 Hoffenheim aufgelöst hatte.

Der deutsche Bundesligist samt Coach Christian Ilzer hatte nicht mehr mit dem Niederösterreicher geplant. Das auch schon im Frühjahr, wo Grillitsch leihweise für den spanischen Absteiger Real Valladolid gespielt hatte.

Der 53-fache ÖFB-Teamspieler absolvierte am Donnerstag die medizinischen Tests und verfolgte danach auch schon das erfolgreiche Europa-League-Play-off-Spiel seines neuen Teams gegen Lincoln FC von der Tribüne aus. Am Freitag stand er bereits mit seinen neuen Kollegen am Trainingsplatz. Gecoacht wird der nach drei Spielen Tabellenvierte Portugals seit dieser Saison vom 42-jährigen Spanier Carlos Vicens, der zuvor jahrelang Co-Trainer bei Manchester City war.

Gute und schlechte Erinnerungen

Grillitsch war mit kürzeren Unterbrechungen seit 2017 ein wichtiger Bestandteil der TSG und absolvierte 196 Pflichtspiele für Hoffenheim. 2018 schrieb er Geschichte, als er in der Partie bei Schachtar Donezk das erste Champions-League-Tor des Vereins erzielte. "Ich durfte hier großartige sportliche Momente erleben, mit der TSG sogar in der Champions League spielen und somit auch meinen Beitrag dazu leisten, dass dieser Club seine Ziele erreicht. Leider ist das vergangene Jahr nun nicht mehr so verlaufen, wie ich es mir vielleicht selbst gewünscht hätte", sagte Grillitsch.

Auch in Hoffenheim ist man froh, dass eine Einigung erzielt werden konnte. "Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass wir als Club einen anderen Weg einschlagen wollen, der neue Profile erfordert. Wir haben uns mit Florian in sehr vertraulichen Gesprächen auch über seine Rolle verständigt. Daher ergibt der Wechsel zu Braga für beide Seiten Sinn", erläuterte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Vor Hoffenheim hatte der beim SKN St. Pölten ausgebildete Grillitsch für Werder Bremen (54 Einsätze) gespielt, in der Saison 2022/23 war er für Ajax Amsterdam (18 Einsätze) tätig. Bei Braga erhält er die Nummer 27.