River Plate jubelt mit Real-Teenie

Im zweiten Spiel des Tages setzte sich der argentinische Traditionsclub River Plate in Seattle gegen die Urawa Red Diamonds verdient 3:1 durch.

River Plate übernahm gegen Urawa rasch das Kommando. Argentiniens Rekordmeister mit dem 17-jährigen künftigen Real-Madrid-Angreifer Franco Mastantuono traf nach knapp zehn Minuten die Stange und durfte kurz darauf erstmals jubeln. Facundo Colidio hatte nach einer Flanke unbedrängt per Kopf keine Probleme. River ließ danach die Zügel schleifen und den Gegner aufkommen. Der Ausgleichstreffer durch Marius Höibraaten zählt jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht.

Der Norweger ebnete River kurz nach der Pause dafür durch eine Kerze im eigenen Strafraum das 2:0 durch Sebastian Driussi (48.). Der Torschütze verletzte sich bei der Landung am Knöchel und musste vom Platz. Urawa schöpfte noch einmal Mut, nachdem Yusuke Matsuo (58.) per Foulelfmeter erfolgreich war. Knapp 20 Minuten vor Schluss sorgte Maximiliano Meza wieder per Kopf nach einem Eckball aber für die Vorentscheidung. In der Gruppe E befinden sich außerdem noch Inter Mailand und der mexikanische Club Monterrey.