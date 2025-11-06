Alles zu oe24VIP
Ronaldo prahlt: "Niemand auf der Welt so berühmt wie ich!"
Ronaldo prahlt: "Niemand auf der Welt so berühmt wie ich!"

06.11.25, 18:08
Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo glaubt, dass er berühmter als Donald Trump ist. 

"Ich denke, auf der Welt ist keiner berühmter als ich", sagte der Portugiese im zweiten Teil als Gast des Formats "Piers Morgan Uncensored" mit Blick auf den Bekanntheitsgrad im Vergleich zum US-Präsidenten. Glücklich über die Tatsache ist Ronaldo nicht. "Ich wünschte, ich wäre nicht so berühmt. Ich wollte erfolgreich sein. Aber so berühmt zu sein, wollte ich nicht", sagte der 40-Jährige.

Trump würde er gerne einmal zu einem Gespräch treffen: "Er ist einer der wichtigsten Menschen auf der Welt." Trump könne Dinge geschehen machen und "die Welt verändern", betonte Ronaldo und verknüpft damit die Hoffnung auf mehr Frieden in der Welt.

Ronaldo rechtfertigte im Gespräch mit dem britischen Moderator Piers Morgan auch seine Entscheidung, nicht auf der Beerdigung seines Nationalmannschaftskollegen Diogo Jota gewesen zu sein. Seit dem Tod seines Vaters sei er nicht mehr auf einer Beerdigung gewesen. Wäre er nun zu Jotas Begräbnis gekommen, hätte er die gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen, was er nicht wollte. "Wo immer ich hingehe, ist ein Zirkus", sagte Ronaldo.

