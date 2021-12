Barca lässt wieder einmal Punkte liegen

Nach dem Champions-League-Aus hat der FC Barcelona in der Fußball-Meisterschaft nicht auf den Erfolgsweg zurückgefunden.

Beim 2:2 am Sonntag bei Osasuna gaben die Katalanen zweimal eine Führung her, das Remis bedeutete den bereits zehnten Punkteverlust für Barça im 16. Ligaspiel. Der Club rutschte auf Platz acht ab. Osasuna kam in der 86. Minute zum 2:2, davor hatten die beiden 19-jährigen Nico (12.) und Abde Ezzalzouli (49.) für Barcelona getroffen. Yusuf Demir kam diesmal nicht zum Einsatz. Je zwei Siege, Unentschieden und Niederlagen lautet die Bilanz von Xavi nach einem Monat als Barcelona-Trainer.