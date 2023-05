Barca-Stars bei Meisterjubel vom Feld gejagt

Barca-Spieler wurden von wütenden Espanyol-Fans vom Spielfeld gejagt, als sie den LaLiga-Titel im Stadion des Lokalrivalen feierten.

Die Katalanen gewannen am Sonntag bei ihren Nachbarn mit 4:2 und sicherten sich damit den ersten Titel in der heimischen Liga seit vier Jahren. Nach dem Schlusspfiff versammelten sich die Barca-Stars und ihr Trainer Xavi im Mittelkreis, um sich an den Händen zu halten und im Stil eines "Ring of roses" zu feiern. Die Feierlichkeiten wurden jedoch von den Fans des abstiegsbedrohten Espanyol gestört.

Spieler liefen in Kabine

Die Fans von Espanyol ranntena auf das Spielfeld und bewarfen die Barcelona-Spieler mit Stühlen und Flaschen. Die Spieler von Barcelona liefen daraufhin schnell in die Kabine. Später wurde bestätigt, dass alle Spieler und Mitarbeiter des FC Barcelona unverletzt geblieben waren. Xavi kommentierte später: "Es ist normal, zu feiern, aber ich verstehe, dass wir nicht zu Hause sind und nicht respektlos sein dürfen".

Robert Lewandowski war mit zwei Toren der Matchwinner für die Mannschaft von Xavi Hernandez. Alejandro Balde und Jules Kounde trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste für die Gäste ein. Durch das Ergebnis hat Barcelona nun 14 Punkte Vorsprung auf seinen Rivalen und Titelverteidiger Real Madrid.

Xavi fügte hinzu: "Es ist ein tolles Gefühl. Wir haben La Liga mit einer fantastischen Leistung gewonnen. Wir waren heute Abend brillant. Die Mannschaft hat sich am Ende entspannt und Espanyol war stolz auf uns."