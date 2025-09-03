Alles zu oe24VIP
Iñaki Williams
Gefängnisstrafe

Historisches Urteil: Ein Jahr Haft für Rassismus gegen Williams

03.09.25, 15:52 | Aktualisiert: 03.09.25, 17:49
Ein Gericht in Barcelona hat einen Mann zu einem Jahr Haft verurteilt, weil er 2020 Athletic-Bilbao-Stürmer Iñaki Williams rassistisch beleidigt hatte. Es ist das erste Urteil dieser Art in Spanien. Der Täter akzeptierte zudem ein dreijähriges Stadionverbot und ein fünfjähriges Berufsverbot.

Das Gericht in Barcelona verurteilte am Mittwoch einen Mann wegen rassistischer Beleidigung gegen Fußballer Iñaki Williams zu einem Jahr Haft. Der Vorfall ereignete sich im Januar 2020 während eines Liga-Spiels bei Espanyol, als der Täter Affenlaute und -gesten gegenüber dem Stürmer von Athletic Bilbao machte. Es ist der erste Fall von Rassismus im Fußball, der vor ein spanisches Gericht gebracht wurde.

Vergleichsangebot angenommen

Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich zwei Jahre Haft gefordert. Der namentlich nicht genannte Angeklagte akzeptierte jedoch ein Vergleichsangebot, das zusätzlich zur Haftstrafe eine Geldstrafe, ein dreijähriges Stadionverbot und ein fünfjähriges Berufsverbot in pädagogischen oder sportlichen Berufen vorsieht.

Bewährungsstrafe wahrscheinlich

Da in Spanien Haftstrafen unter zwei Jahren in der Regel auf Bewährung ausgesprochen werden, ist eine tatsächliche Inhaftierung unwahrscheinlich. Der Fall gilt dennoch als historisches Urteil im Kampf gegen Rassismus im spanischen Fußball.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
