Krankl: "Gratuliere nicht gerne, aber aus Respekt"

Krankl ist nicht mehr unser einziger El-Clasico-Torschütze – der Goleador gratuliert.

Als bislang einziger Österreicher netzte Hans Krankl in einem El Clasico, traf im Jahre 1979 zwei Mal gegen Real Madrid. 15372 Tage, 2196 Wochen bzw. über 42 Jahre später gesellt sich David Alaba als zweiter ÖFB-Kicker in den elitären Kreis. Krankl, der immer noch tief mit Barcelona verwurzelt ist, meint schmunzelnd: „Weil er gegen Barca getroffen hat gratuliere ich ihm nicht gerne, aber aus Respekt. Ein Tor im El Clasico, im größten Spiel der Fußball-Welt, ist was ganz besonderes.“