Lebt der EURO-Traum? Alaba schuftet am Comeback

Diese Bilder lässt vor allem die Teams des österreichischen Nationaltemas hoffen: David Alaba schuftet in Madrid an seinem Wunder-Comeback.

Das "Knie der Nation" schockte Ende Dezember Fußball-Österreich. David Alaba zog sich im letzten Liga-Spiel mit Real Madrid vor dem Jahreswechsel einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Ein Start bei der EURO 2024 in Deutschland ist für unseren Kapitän und Abwehrboss seitdem mehr als nur fraglich.

Doch mit seinem aktuellsten Posting auf Instagram lässt er alle Fans wieder hoffen. Der 31-Jährige schreibt dazu: "Turning pain into power, setbacks into comebacks!" Auf Deutsch: "Verwandle Schmerz in Kraft, Rückschläge in Comebacks!" Dabei ist er zu sehen, wie er mit Schiene am Bein bereits wieder beim Krafttraining in Spaniens Hauptstadt ist. Ein Zeichen, dass er den Traum von einem Einsatz im EM-Auftaktspiel der ÖFB-Elf gegen Frankreich am 17. Juni noch nicht aufgegeben hat.

Noch vor wenigen Wochen meldete sich Alaba mit einem emotionalen Posting aus Kitzbühel. Auch wenn er damals geknickt wirkte: Jetzt dürfte er selbst wieder neue Hoffnung schöpfen. Und mit ihm die Fußballnation Österreich, die bis zuletzt zittern wird. Ein Comeback in der spanischen Liga dürfte sich nicht ausgehen. Doch mit einer Wunderheilung könnte unser Aushängeschild rechtzeitig zum Vorbereitungscamp zurück auf den Platz kehren.