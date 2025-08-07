Alles zu oe24VIP
Ter Stegen
© Getty

Araujo übernimmt

Nach Disziplinarverfahren: Ter Stegen als Barcelona-Kapitän abgesetzt

07.08.25, 16:21
Degradierung, Verletzung, Disziplinarverfahren – zwischen Keeper Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona brennt die Luft. Jetzt gießt der spanische Meister sogar noch mehr Öl ins Feuer und entzieht dem Deutschen die Kapitänsbinde.

In der Auseinandersetzung mit dem FC Barcelona wurde der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen als Kapitän des spanischen Fußball-Meisters vorerst abgesetzt worden. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Man habe beschlossen, ihm vorübergehend die Kapitänsbinde zu entziehen, erklärten die Katelaner. Zum Nachfolger ter Stegens, der nach einer Rückenoperation lange pausieren muss, wurde Ronald Araujo ernannt.

Barca braucht Geld für Spielerregistrierungen

Hintergrund der Entscheidung ist ein laufendes Disziplinarverfahren gegen ter Stegen. Der Torhüter hatte sich geweigert, nach seiner Rückenoperation den medizinischen Bericht an LaLiga weiterzuleiten. Ohne diese Unterlagen kann der Verein die Verletzung nicht offiziell bei der medizinischen Kommission der Liga melden. LaLiga wiederum kann den Schweregrad der Blessur nicht bestätigen – eine Voraussetzung, um Teile von ter Stegens Gehalt freizugeben. Nur dann hätte Barça finanziellen Spielraum, um neue Spieler für den Ligabetrieb zu registrieren.

Betroffen davon ist unter anderem Ersatzkeeper Joan García, der ter Stegen als neue Nummer eins vertreten soll, aber bislang nicht bei der Liga gemeldet wurde. Auch Neuzugang Marcus Rashford wartet noch auf seine Spielberechtigung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
