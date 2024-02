Real-Star fehlt wochenlang!

Real Madrid muss vor dem Champions-League-Achtelfinal Hinspiel (Dienstag/ 21 Uhr live auf DAZN) auf Superstar Jude Bellingham (20) verzichten. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano steht der Teamkollege von David Alaba wegen einer hochgradigen Verstauchung definitiv nicht zur Verfügung.

Der englische Nationalspieler musste nach 56. Minuten gegen das Überraschungsteam der Saison FC Girona vom Platz, der linke Fuß wurde direkt nach der Auswechslung gekühlt und einbandagiert. Am Sonntag folgte dann die Diagnose.

Schon am Wochenende zuvor fehlten den "Königlichen" alle Innenverteiger im Kader. Das Spiel am (Dienstag, 21.00 Uhr, im Sport24-Liveticker)

Und bei den Gegnern aus Leipzig?

Der deutsche Bundesligist musste am Samstag beim 2:2 in Augsburg erneut einen herben Dämpfe hinnehmen, und steht im Kampf um die Champions League Plätze nun drei Punkte hinter dem Tabellenvierten Borussia Dortmund.

Auch bei der Reiseplanung der Madrilenen gibt es Probleme

Weil am Flughafen Leipzig ab dem heutigen Sonntag gestreikt wird, kann das Team von Star-Coach Carlo Ancelotti (63) am Montag nicht wie geplant in Leipzig einfliegen.

Das "weiße Balett" muss also umplanen, weil auch der am näherliegenste Flughafen in Dresden bestreikt wird.