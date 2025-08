Star-Stürmer tötete und grillte eine Taube

Ex-Barca-Jugendspieler Sergi Gomez erzählte in einem spanischen Podcast, dass sein ehemaliger Teamkollege und Stürmer-Star Mauro Icardi auf dem Trainingsgelände der La Masia eine Taube getötet und gegessen haben soll.

Sergi Gomez spielte acht Jahre lang bei FC Barcelona. Im spanischen Podcast "Post United" machte er einen aufsehenerregenden Vorwurf gegen Mauro Icardi.

Sergi Gomez kam mit 14 Jahren in die Akademie von Barcelona, genau in die berühmte La Masia. Er wohnte damals mit einigen berühmten Spielern, wie Sergi Roberto, Marc Muniesa und Mauro Icardi. Gomez erzählte: "Mauro kam nach La Masía und wir waren drei oder vier Saisons lang Teamkollegen. Eines dieser Jahre teilten wir uns eine Wohnung. Eines Tages sagte er zu mir: „Sergi, komm mit mir in den Park nebenan.“"

Tötete Vogel mit Steinschleuder

Laut ihm hatte Icardi eine selbstgebastelte Steinschleuder. Sie gingen in den Park und Icardi zeigte auf eine ziemlich hohe Kiefer. Der spätere Inter-Star sagte zu ihm: "Siehst du dort oben?" Laut Gomez zeigte er auf eine kaum sichtbare Taube.

"Er schnappte sich einen Stein, spannte das Gummiband und ... bumm. Er holte die Taube aus einer Höhe von 20 oder 30 Metern herunter. Er schnappte sich einen Stein, spannte das Gummiband und ... bumm. Er holte die Taube aus einer Höhe von 20 oder 30 Metern herunter", so Gomez.

"Was erwartet mich, wenn wir so anfangen"

Danach gingen sie mit dem toten Vogel nach Hause. Icardi hat die Federn entfernt, einen Draht durch die Taube gezogen, ein Feuer entzündet und diesen am Ende gegrillt. Der Stürmer verspeiste den Vogel in Front von Gomez, welcher sich im Anschluss fragte: "Was erwartet mich, wenn wir so anfangen."

Trotz dieses Schreckens hält Gomez sehr viel von Icardi und spricht noch immer liebevoll über seinen ehemaligen Teamkollegen: "Wir haben viel zusammen durchgemacht, und wenn er ihn sieht, wird er wissen, dass ich das in meinem Herzen trage."