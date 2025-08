Streit mit Regierung eskaliert: Djokovic verlegt ATP-Turnier von Belgrad nach Athen

Wenn Tennis plötzlich politisch wird! Das ursprünglich für den 2. bis 8. November geplante ATP-250-Turnier in der serbischen Hauptstadt Belgrad wird kurzfristig nach Athen verlegt. Hintergrund soll ein Streit zwischen Tennis-Superstar Novak Djokovic und der serbischen Regierung sein.

Was für Novak Djokovic beinahe schon Tradition ist, fällt dieses Jahr aus – zumindest in gewohnter Form. Denn das von seiner Familie organisierte ATP-Turnier in Belgrad, ein fester Bestandteil im Kalender des Grand-Slam-Rekordsiegers, wird 2025 nicht in der serbischen Hauptstadt stattfinden. Stattdessen zieht das Turnier überraschend nach Griechenland um – genauer gesagt nach Athen.

Unter dem neuen Namen „Hellenic Championships“ soll das Turnier vom 2. bis 8. November in der OAKA Basketball Arena ausgetragen werden – der Heimstätte der Panathinaikos-Basketballer. Gespielt wird auf einem Indoor-Hartplatz, das Turnier behält den 250er-Status der ATP-Tour bei.

Hintergründe: Politisches Klima sorgt für Spannungen

Der Grund für den kurzfristigen Umzug scheint politischer Natur zu sein. Serbische Medien berichteten, dass die Familie Djokovic die Entscheidung selbst getroffen haben soll – aus Solidarität mit den Studenten in Serbien. Diese protestieren derzeit massiv gegen Korruption und Machtmissbrauch in der Regierung. Auch Novak Djokovic selbst soll sich offen hinter die Proteste gestellt haben.

Die Spannungen scheinen inzwischen so groß zu sein, dass sogar ein dauerhafter Umzug des Tennisstars nach Griechenland im Raum steht. Gerüchten zufolge soll "Djoker" bereits in Athen nach einem neuen Zuhause sowie einer Schule für seine Kinder gesucht haben. Offiziell bestätigt ist das bislang aber noch nicht.

Djokovic sagt Cincinnati ab

Fix ist jedoch: Der Tennis-Olympiasieger verpasst nach dem Masters-1000-Turnier in Toronto auch das anstehende in Cincinnati. Wie der Veranstalter eine Meldung der Sport-Website "The Athletic" bestätigte, sagte der 24-fache Grand-Slam-Champion seine Teilnahme ab. Der 38-jährige Serbe, der derzeit mit seiner Familie Urlaub in Griechenland und Montenegro genießt, bestritt seit seinem Semifinal-Ausscheiden gegen den Südtiroler Jannik Sinner vor rund dreieinhalb Wochen in Wimbledon kein Spiel mehr. Sinner und der Spanier Carlos Alcaraz werden in Cincinnati antreten.