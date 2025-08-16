Alles zu oe24VIP
Supercup: Bayern heiß auf speziellen Beckenbauer-Pokal
© Getty

Besonderer Titel

Supercup: Bayern heiß auf speziellen Beckenbauer-Pokal

16.08.25, 19:26
Am Samstagabend steigt das erste große Highlight der neuen Saison: Im Supercup trifft Pokalsieger VfB Stuttgart auf Meister FC Bayern – und damit erstmals im Duell um den „Franz-Beckenbauer-Supercup“. 

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte den Wettbewerb im Dezember 2023 in Erinnerung an den verstorbenen „Kaiser“ umbenannt.

Doch nicht nur der Name ist neu. Auch die Trophäe selbst wurde überarbeitet. Auf dem 54 Zentimeter hohen und 6,5 Kilogramm schweren Pokal aus Sterling-Silber thront ein Chromball, der nun das neue Franz-Beckenbauer-Logo trägt. Gefertigt wurde das vergoldete Stück in der traditionsreichen Silbermanufaktur Koch & Bergfeld in Bremen, sein Versicherungswert liegt nach DFL-Angaben bei rund 30.000 Euro. Für beide Klubs bedeutet das: Sie können sich ein einzigartiges, neues Stück in ihre Titelsammlung stellen.

Kaiser Franz auch am Spielball

Auch der Ball, mit dem das Endspiel bestritten wird, ist eine Besonderheit. Hersteller Derbystar hat ein Sondermodell in limitierter Auflage produziert. Das Design ist klassisch in Schwarz und Weiß gehalten, versehen mit einem dezenten Symbol für Franz Beckenbauer.

Damit steht das Duell zwischen Stuttgart und Bayern nicht nur sportlich im Fokus. Erstmals wird auch eine neue Ära des Supercups eingeläutet – mit Pokal und Spielball, die beide den Namen und das Erbe des „Kaisers“ tragen.

