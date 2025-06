Vor Unterschrift: Christian Ronaldo (40) hat sich entschieden

Cristiano Ronaldo (40) steht offenbar kurz davor, seinen Vertrag bei Al-Nassr zu verlängern.

Obwohl sein aktuelles Arbeitspapier im Sommer ausläuft, scheint ein Abschied vom saudischen Klub vorerst nicht geplant zu sein.

Finale Gespräch

Laut dem renommierten Transferexperten Fabrizio Romano laufen derzeit die finalen Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Dem Bericht zufolge ist ein neues Arbeitspapier über ein oder zwei Jahre im Gespräch. Sollte sich Ronaldo dafür entscheiden, könnte er bis Juni 2027 für Al-Nassr auf dem Platz stehen.

Gerüchte um Klub-Weltmeisterschaft

Noch vor Beginn der laufenden Klub-Weltmeisterschaft kursierten Wechselgerüchte um den portugiesischen Star. Spekulationen brachten ihn unter anderem mit dem saudischen Rivalen Al-Hilal sowie mit brasilianischen Vereinen in Verbindung – vor allem mit Blick auf eine mögliche Teilnahme an der WM in den USA. Da Al-Nassr nicht für das Turnier qualifiziert ist, wäre ein Wechsel theoretisch denkbar gewesen.

Doch Ronaldo erteilte den Gerüchten eine klare Absage und bekannte sich schon vor einigen Wochen öffentlich zu Al-Nassr.