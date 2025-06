Wunschkandidat sagt ab: Wer wird Italien retten?

Bittere Pille für Italien! Wunschkandidat und Alt-Star-Trainer Claudio Ranieri (73) erteilt der Squadra Azzurra eine Absage. Wer soll jetzt die Krisen-Italiener übernehmen?

Nach dem Rauswurf von Coach Luciano Spalletti (66), der mit der italienischen Nationalmannschaft zum Auftakt der WM-Quali blamabel mit 0:3 gegen Norwegen verlor, war Claudio Ranieri (73) der absolute Wunschkandidat. Viele sahen im Alt-Star, der mit Leicester 2016 Fußballgeschichte schrieb und die AS-Roma letzte Saison noch sensationell auf den 5. Platz rettete, den idealen Retter für den Neuaufbau.



Kult-Trainer bleibt der Roma treu

Doch jetzt die kalte Dusche! Ranieri lehnte ab und erklärte laut Berichten der italienischen "Gazzetta dello Sport", er wolle seine neue Rolle als Berater beim Hauptstadtklub AS Roma voll ausfüllen. Ranieri hatte seine Trainerkarriere eigentlich schon an den Nagel gehängt, kam aber im November für die kriselnden Römer aus dem Ruhestand zurück.

"Die Friedkins (Roma-Besitzerfamilie, Anm.) haben mir ihre volle Unterstützung für jede Entscheidung bezüglich der Nationalmannschaft gegeben, die Entscheidung ist allein meine", betonte Ranieri.

Wer wird Italiens Notnagel?

Stefano Pioli (59), der Ex-Meistertrainer mit AC-Mailand von 2022, wird als möglicher Kandidat gehandelt. Derzeit steht er aber bei Ronaldos Al-Nassr in der Wüste unter Vertrag. Ihn loszueisen könnte teuer werden!

Brisanter wird es um Roberto Mancini (60). Der Ex-Coach, der Italien zum Titel der EM-2020 führte und dann bei der Quali für die WM 2022 in Katar krachend scheiterte, soll laut "Gazzetta dello Sport" wieder für die Squadra Azzurra bereitstehen.

Auch frühere Nationalspieler sind im Gespräch: Daniele De Rossi (41), 2006 Ballon-d’Or-Sieger Fabio Cannavaro (51) und Gennaro Gattuso (47) werden als Optionen diskutiert.

WM-Zittern geht weiter!

Italien steht unter enormem Druck, sich für die kommende Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Nach zwei verpassten Turnieren in Folge ist die Suche nach einem neuen Trainer von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der Squadra Azzurra.

Nach dem verpassten Auftakt sieht ein Gruppensieg in der Gruppe I sehr schwer aus für die Italiener. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich fix für die WM-2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Der Gruppenzweite muss in die Play-offs!