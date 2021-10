3:1 - Bullen trampeln Wölfe nieder

Red Bull Salzburg ringt den VfL Wolfsburg in der Champions League mit 3:1 nieder. Adeyemi trifft schon in der 3. Minute. Okafor setzt den Deckel mit zwei Treffern drauf.

Salzburg weist auch den VfL Wolfsburg in die Schranken, feiert einen 3:1-Heimsieg. Erst Lille, jetzt Wolfsburg! Salzburg ist in der Königsklasse nicht zu stoppen. Die Bullen feiern gegen die Wölfe einen 3:1-Erfolg und festigen mit dem zweiten CL-Sieg in Folge Gruppenplatz 1.

Hier alle Details zum Spiel

Adeyemi schlägt nach 3 Minuten eiskalt zu

Mit fast 30.000 Fans im Rücken erwischte Salzburg einen wahren Traumstart. Nach drei Minuten zappelte der Ball bereits im Netz. Dank wem? Einmal mehr Adeyemi! Seiwald hatte Platz und spielte den Ball in die Spitze. Adeyemi knöpfte Mbabu die Kugel ab und ließ Tormann Casteels keine Chance – 1:0 Salzburg, die Partie stand Kopf!

Und die Bullen legten auch beinahe gleich nach. Okafor tauchte allein vor dem Tor auf, hämmerte den Ball aus kurzer Distanz aber nur an die Latte (20.).

Bullen-Abwehr unachtsam, Wolfsburg gleicht aus

So kam Wolfsburg nur wenig später zurück ins Spiel: Ecke durch Arnold, Nmecha entwischte der Salzburger-Abwehr und nickte zum Ausgleich ein (15.) – 1:1. Es ging flott weiter, klare Torchancen blieben aber aus – bis kurz vor der Halbzeit: Wöber klärte einen Nmecha-Schuss zur Ecke (39.), auf der anderen Seite rettete Casteels gegen Sucic (45.).

Okafor schnürt Doppelpack

Nach der Pause musste sich der Wolfsburg-Keeper aber geschlagen geben: Ecke Aaronson, Kristensen verlängerte, Okafor staubte ab (65.) – 2:1!

Wenig später war Salzburgs Sieg besiegelt. Erneut nach Eckball brachte Bernardo den Ball zurück vors Tor, wieder stand Okafor allein und sagte Danke (77.).

3:1 - Salzburg darf vom erstmaligen Aufstieg in der Königsklasse träumen!