4:2- Real triumphiert im Elfer-Krimi von Madrid

Titelverteidiger Real Madrid ist am Mittwoch in einem wahren Krimi ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Der Rekordsieger rang den Stadtrivalen Atletico im Elfmeterschießen nieder. Atletico hatte Reals 2:1-Sieg aus dem Hinspiel mit einem 1:0 wettgemacht.

Die Achtelfinal-Runde der Champions League verabschiedete sich mit einem packenden Krimi zwischen Atlético und Real Madrid. Mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel gingen die Königlichen ins Rückspiel, doch die Entscheidung fiel nah dem Blitzstart der Hausherren erst in einem dramatischen Elfmeterkrimi. Am Ende stand es 4:2, die Königlichen ziehen ins Viertelfinale ein. Nun wartet Arsenal.

Blitzstart - danach folgten 119 torlose Minuten

Was für ein Raketenstart! Gerade einmal 27 Sekunden und Atletico zündete im 240. Derby Madrileño das erste Feuerwerk: Gallagher stürmt wie ein Wirbelwind durch die Mitte, lässt Real-Keeper Courtois alt aussehen und schiebt die Kugel eiskalt ins Netz – Alle Zeige sind wieder auf Null gestellt– 1:0 (1.).

Doch der Titelverteidiger ließ sich von dieser kalten Dusche nicht schocken und versuchte dem Stadtrivalen direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen. Problem: Das Abwehrbollwerk von Trainer Diego Simeone stand wie eine Mauer und Vinicius und Co. fanden keinen Weg durch. Courtois hingegen musste in den letzten zehn Spielminuten vor dem Pausenpiff mehrfach gegen harte Alvarez-Schüsse den Einschlag verhindern. Dann der Pausenpfiff – die Hausherren bleiben vorne

Vinicius vergeigt Viertelfinal-Elfer

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die dicken Chancen Mangelware. Dasselbe Bild wie in Halbzeit eins: Real rannte an – Atlético mauerte und lauerte. Doch dann plötzlich der Mbappé-Moment: Der Franzose zündet den Turbo, zerlegt die komplette Hintermannschaft der „Colchoneros“, bis er von Lenglet im Sechzehner umgerissen wird – Elfmeter! Vinícius tritt an – und verballert (69.) - Der Brasilianer haut die Kugel mit Vollspann in den Nachthimmel – sein erster verschossener Elfer im Real-Trikot.

Rüdiger sorgt für Erlösung

Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch im Metropolitano-Stadion, der in die Verlängerung führte. Auch in dieser bissen sich die Rojiblancos, weiterhin an der Atletico-Abwehr die Zähne aus. Trotz mächtigen Drucks wollte der erlösende Treffer einfach nicht gelingen - es gehts ins Elfmeterschießen. Eine Alvarez-Doppelberührung und ein verschossener Lorente-Strafstoß retteten die Königlichen schließlich ins Viertelfinale – 6:4 Endstand!

Real entschied damit auch den sechsten K.o.-Vergleich mit Atletico in Meistercup bzw. Champions League für sich. Bereits im Finale 2016 hatten die "Königlichen" im Elfmeterschießen gegen den Stadtrivalen die Oberhand behalten. Im Viertelfinale trifft der spanische Meister nun auf Arsenal.