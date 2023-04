AC Milan schickt Kampfansage an Napoli

Italien fiebert indessen dem Nord-Süd-Duell zwischen AC Milan und dem designierten Meister Napoli entgegen.

In der Liga haben die Neapolitaner 16 Punkte Vorsprung auf das zweitplatzierte Lazio, auf Milan sind es gar 22 Zähler. Die Mailänder haben jedoch vor zehn Tagen das Team von SSC-Trainer Luciano Spalletti auswärts mit 4:0 gedemütigt und können nun zudemam Mittwoch (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) auf die Unterstützung der eigenen Fans zählen.

Von der 0:4-Watschen wollen sich die selbstbewussten Süditaliener, die ansonsten eine eindrucksvolle Saison auf der Siegesspur bestreiten, nicht irritieren lassen. "Wir haben etwa 50 Spiele im Jahr und erleben diese gerade absolut intensiv", schwärmte Aurelio De Laurentiis, der Napoli-Clubchef, mit einem zweifelhaften Vergleich. "Es ist, als ob man 50 Mal Liebe macht mit der schönsten Frau der Welt. Nicht schlecht, oder?"

Italien dominiert in Europa

Das Duell steht auch sinnbildlich für die bisher so erfolgreiche Europacup-Saison von Italiens Vereinen. Nach Jahren des internationalen sportlichen Trübsals ist die Serie A mit drei Clubs im Viertelfinale der Champions League vertreten - so vielen wie keine andere Liga - sowie drei weiteren in der Europa und Conference League. "Forza, Leute, Europa wartet auf uns. Lasst es uns erobern", titelte dementsprechend die "Gazzetta dello Sport" am Dienstag und freute sich vor allem auf "eine Champions League, die Italienisch spricht."

"Es wird Zeit, dass wir das Klischee vom schlechten italienischen Fußball beseitigen", sagte Spalletti, dessen Team zum ersten mal überhaupt in der Runde der besten Acht in der Königsklasse steht. Die Rückspiele beider Duelle finden kommenden Dienstag statt.