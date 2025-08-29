Alaba-Hammer: UEFA verbietet Liverpool-Heimspiel gegen Real

Déjà-vu in der Champions League! Liverpool kracht wieder daheim auf Real Madrid mit ÖFB-Kapitän David Alaba. Noch einmal wird es das so nicht geben.

Liverpool darf im kommenden Jahr kein Champions-League-Duell mit Real Madrid an der heimischen Anfield Road austragen – eine neue UEFA-Regel macht das unmöglich.

Hintergrund: Die „Reds“ treffen in der Saison 2025/26 in der Liga-Phase der Königsklasse erneut auf die „Königlichen“. Schon 2024/25 war es in derselben Konstellation zu einem Duell gekommen, beide Male mit Liverpool als Heimteam. Laut einer Anpassung im Reglement der UEFA-Clubwettbewerbe darf eine Paarung mit identischem Heimverein jedoch nicht drei Jahre in Folge stattfinden.

Anfield ausgeschlossen

Konkret bedeutet das: Sollte es auch 2026/27 wieder zu einem Duell zwischen Liverpool und Real Madrid kommen, müsste dieses im Bernabéu-Stadion ausgetragen werden. Ein Spiel in Anfield wäre ausgeschlossen.

Für die Fans bedeutet die Änderung eine klare Einschränkung, für die UEFA soll sie aber mehr Abwechslung und Fairness im Wettbewerb bringen.