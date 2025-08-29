Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Alaba-Hammer: UEFA verbietet Liverpool-Heimspiel gegen Real

Champions League

Alaba-Hammer: UEFA verbietet Liverpool-Heimspiel gegen Real

29.08.25, 09:55
Teilen

Déjà-vu in der Champions League! Liverpool kracht wieder daheim auf Real Madrid mit ÖFB-Kapitän David Alaba. Noch einmal wird es das so nicht geben.

Liverpool darf im kommenden Jahr kein Champions-League-Duell mit Real Madrid an der heimischen Anfield Road austragen – eine neue UEFA-Regel macht das unmöglich.

Hintergrund: Die „Reds“ treffen in der Saison 2025/26 in der Liga-Phase der Königsklasse erneut auf die „Königlichen“. Schon 2024/25 war es in derselben Konstellation zu einem Duell gekommen, beide Male mit Liverpool als Heimteam. Laut einer Anpassung im Reglement der UEFA-Clubwettbewerbe darf eine Paarung mit identischem Heimverein jedoch nicht drei Jahre in Folge stattfinden.

Anfield ausgeschlossen

Konkret bedeutet das: Sollte es auch 2026/27 wieder zu einem Duell zwischen Liverpool und Real Madrid kommen, müsste dieses im Bernabéu-Stadion ausgetragen werden. Ein Spiel in Anfield wäre ausgeschlossen.

Für die Fans bedeutet die Änderung eine klare Einschränkung, für die UEFA soll sie aber mehr Abwechslung und Fairness im Wettbewerb bringen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden