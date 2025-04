"Barca ist im vorweggenommenen Finale gegen Inter Favorit"

oe24-Experte Frenkie Schinkels über das "vorweggenommene Finale".

Barca gegen Inter - was für ein zweites Semifinale! Zur Mittwoch-Primetime (21 Uhr, Canal+ live)! sehen wir ein vorverlegtes Finale. Mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen: Während Flicks Barcelona-Boys heiß laufen, brennt bei Inter der Baum.

Der Grund? Hansi Flick. Seit der ehemalige Bayern-Trainer und DFB-Bundestrainer das Kommando übernommen hat, läuft der Katalanen-Express wie geschmiert. Der Mann ist Triple-erprobt, gleichzeitig Kumpel, aber auch Chef. Der bringt’s einfach! Und er will sich nach dem Bayern-Coup vor fünf Jahren auch mit Barcelona in die Geschichtsbücher einschreiben – und zwar im eigenen Wohnzimmer in München!

Inter taumelt wie Boxer im Ring

Ganz anders das Bild in Mailand: Inter taumelt wie ein Boxer kurz vorm K.o. Erst das Coppa-Aus gegen Milan, dann zwei Liga-Pleiten – der große Traum vom Triple ist zum Horror-Trip geworden und Napoli lacht sich als Tabellenführer ins Fäustchen.

Was im Mittwoch-Semifinale auf Trainer Inzaghi zukommt? Eine Barça-Offensive in Galaform. Mit Lamine Yamal und Raphinha kommt ein Zauber-Duo, das jede Abwehr zersägt. Klar, die Nerazzurri sind erfahren im Beton anrühren – aber gegen diese Fußballkunst? Schwer vorstellbar. Mein Final-Tipp: Barça macht‘s und trifft im Finale auf PSG.