6:1! Barcelona-Schützenfest gegen Olympiakos

Mit einem 6:1-Kantersieg gegen Olympiakos Piräus schoss sich Barcelona am dritten Champions-League-Spieltag für den Clasico am Sonntag gegen Real Madrid ein.

Die Superstars Marcus Rashford (Doppelpack) und Lamine Yamal (Elfmeter-Tor im 25. CL-Einsatz) sowie Fermin Lopez (Triplepack) trugen der einseitigen Partie am Montjuic ihren Stempel auf.

Dabei kam der erste Warnschuss von den Griechen nach nur 18 Sekunden: Nach einem Balde-Fehlpass zieht Podence aus 18 Metern ab - doch Barca-Goalie Szczesny pariert.

Danach drehen die Spanier auf. Nach der ersten vergebenen Rashford-Chance knapp übers Tor (5.): Yamal scheitert im Strafraum an Tzolakis, den Abpraller verwertet Fermin zum 1:0 (7.). Es dauert gut eine halbe Stunde, ehe Barca-Coach Hansi Flick zum zweiten Mal die Hände in die Höhe streckt. Wieder Fermin - 2:0 (38.).

Olympiakos nach 57 Minuten nur noch mit 10 Mann

Kurz nach der Pause wird der Anschlusstreffer durch El Kaabi (51.) nicht gegeben. Weil Schiri Schnyder nach VAR-Studium Barca-Handspiel gesehen hat. Er gibt Elfmeter, den El Kaabi zum 2:1 verwertet (53.).

Von jetzt an spielt nur mehr Barcelona, erst recht nach dem harten Gelb-Rot für Santiago Hezze (57.).

Yamal erhöht per umstrittenem Foul-Elfmeter auf 3:1 (68.), ehe Rashford den Doppelpack zum 4:1 (74.) und dann sogar noch den Triplepack zum 6:1-Endstand schnürt (79.). Dazwischen jubelte Fermin über seinen zweiten Treffer (76.).

Mit 6 Punkten ist Barca damit auf direktem Aufstiegskurs, Olympiakos hält weiter bei nur einem Punkt.

Im Underdog-Duell zwischen Kairat Almaty und Pafos konnten die Gastgeber auch eine über 85-minütige Überzahl nicht nutzen. Nach dem 0:0 warten sowohl die Kasachen als auch die Zyprer weiter auf den ersten Königsklassen-Sieg in der Klubgeschichte