Brann soll im Rückspiel nicht zum Stolperstein werden

Mit dem 4:1 aus dem Hinspiel hat Salzburg gegen Brann Bergen alle Trümpfe in der Hand. Im Rückspiel am Mittwoch soll der Aufstieg in die nächste CL-Qualirunde abgesichert werden.

Red Bull Salzburg steht kurz vor dem Einzug in die dritte Qualifikationsrunde der Champions League. Nach dem 4:1-Auswärtssieg gegen Brann Bergen will der österreichische Vizemeister im Heimspiel am Mittwoch (20:45 Uhr, live ServusTV & Sport24-Liveticker) den Sack zumachen. Trainer Thomas Letsch fordert trotz des komfortablen Vorsprungs volle Konzentration: „Wir müssen cool bleiben und uns auf unsere Stärken besinnen.“ Klare Worte vom Coach Im Hinspiel zeigte Salzburg vor allem in der zweiten Hälfte, warum man in dieser Saison wieder auf die Königsklasse zielt. „Wir dürfen nicht anfangen zu rechnen“, warnte Letsch. „Das erste Heimspiel der Saison soll ein Statement werden.“ In der Liga wie im Cup zeigte sich Salzburg zuletzt treffsicher – gegen Dietach gab es einen klaren 4:0-Erfolg. Starker Kader trotz Verletzungssorgen In der Innenverteidigung fehlen mehrere Spieler. John Mellberg (Knie) und Piatkowski, der vor einem Wechsel steht, fallen aus Mit Gadou, Rasmussen und Schuster sind drei Optionen verfügbar – ob aus Liefering nachnominiert wird, ist offen. Karim Onisiwo, einer der Torschützen im Hinspiel, sieht das Team in starker Verfassung: „Wir sind als Einheit besser als letztes Jahr. Jetzt wollen wir das auch im Heimspiel zeigen.“ Europa-League-Platz fast sicher Mit dem Aufstieg hätte Salzburg zumindest die Europa-League-Gruppenphase fix. Im Erfolgsfall wartet in Runde drei der belgische Vizemeister Club Brügge. Für Letsch kein Thema: „Zuerst erledigen wir unseren Job.“ Das Ziel bleibt die siebente Champions-League-Teilnahme in Folge – und dafür fehlt nur noch ein kleiner Schritt.